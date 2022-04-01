Названы города России, где квартиры подешевели больше всего

Стало известно, как изменились цены на квартиры в разных регионах России. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на «Мир квартир».

Во многих городах недвижимость подорожала из-за повышения цен на стройматериалы. Среди них Тверь — на 25,3%, Калининград — на 22,3%, Киров — на 22%, Севастополь — на 21,1%.

В некоторых других городах квартиры, наоборот, стали дешевле. Например, в Мурманске стоимость снизилась на 6,6%, в Новокузнецке — на 4,4%.