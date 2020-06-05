Названы главные тренды в аренде жилья в период пандемии

Теперь люди обращают внимание не столько на район, в котором расположена квартира, сколько на стоимость жилплощади. Сейчас аренда однокомнатной квартиры экономкласса обойдется в 20-25 тысяч рублей в месяц. Раньше эта цифра начиналась от 27-30 тысяч рублей.

Спрос на аренду элитного жилья снизился. Аналитики приводят разные цифры, но в среднем они колеблются в диапазоне от 20 до 30%.

Единственный сегмент без стагнации за этот период — загородная недвижимость. Многие осознали, что в городе делать нечего и сняли за те же деньги дома или отдельные комнаты и переехали за город, отметил риелтор.

Россияне, которые снимали квартиры, теперь ищут себе компаньонов. Часто даже малознакомые люди съезжаются для аренды одного жилья на двоих.

«Основным трендом на ближайшее будущее станет тренд на экономию и на минимизацию расходов», — рассказал Вихлянцев.

В первую очередь рынок аренды будет отвечать снижением арендных ставок, поскольку, по многим прогнозам, безработица увеличится.