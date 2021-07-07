Названы главные финансовые ошибки россиян

Отсутствие накоплений, розничное инвестирование без необходимых знаний и навыков, отсутствие финансового планирования, а также недостаточное внимание к пенсионным накоплениям можно отнести к главным финансовым ошибкам россиян.

Для предотвращения ошибок в первую очередь необходимо научиться планировать бюджет, рассчитывать крупные траты и собственную долговую нагрузку, рассказала в беседе с агентством «Прайм» технический лидер команды депозитных и инвестиционных продуктов ОТП Банка Оксана Леканова.

Также, по ее словам, уместно рассмотреть варианты накопления или сохранения средств.

«Для тех, кто хочет сохранить средства и получить по ним умеренную доходность подойдут вклады», — отметила Леканова.

Тем, кто хочет, чтобы средства были постоянно доступны в случае необходимости, подойдут накопительные счета, добавила она. Работа с управляющими компаниями и портфельными менеджерами подойдет для тех, кто хочет инвестировать чуть более агрессивно.

При выборе банка важно обратить внимание на три основных критерия, отметила специалист. Среди них надежность кредитной организации, уровень развития дистанционных сервисов и доходность финансовых инструментов.

Россияне могут поучаствовать в обрушении доллара, считает экономист Андрей Марголин. Для этого, по его мнению, нужно не покупать доллары, а хранить деньги в рублях, а также отказаться от заграничного образования для детей и посещения американских клиник. Марголин отметил, что США теряют позиции в мировой экономике, крупные страны начинают отказываться от доллара — среди них Россия и Китай.