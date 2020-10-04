Названы главные черты идеального ипотечного заемщика

На первом месте находится платежная дисциплина и стабильность доходов. Для погашения ипотеки заемщику предстоит сделать около 300 платежей. Вносить деньги нужно регулярно и без задержек. Поэтому у клиента должна быть постоянная и востребованная работа. При этом желательно, чтобы она не предусматривала рисков для жизни. Лучше всего, если клиент работает в государственной или частной компании. Это означает, что в кризис или пандемию он не останется без доходов.

Идеальный заемщик — это прежде всего мужчина в возрасте от 27 до 50 лет. Его точно не призовут в армию, у него нет серьезных проблем со здоровьем, ему не грозит увольнение и, в отличие от женщины, он не уйдет в декрет после рождения ребенка. Такого мнения придерживается председатель центра правовой помощи «Дело жизни» Иван Соловьев.

«Да и зарплаты по статистике у представителей сильного пола выше», — отметил он.

Также есть ряд второстепенных факторов, на которые банки обращают внимание: среди них стаж работы, отсутствие судимости, высшее образование, семья, перспективы продвижения по службе, наличие ликвидного имущества и хорошая кредитная история.

Оптимально, если первоначальный взнос по ипотеке составит 20% от стоимости жилья. Этот взнос рекомендовал Центробанк, а клиент сможет быстрее рассчитаться с кредитом.

Ранее стало известно, что в этом году, с января по август, российские банки одобрили более 860 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 2,1 триллиона рублей. Это больше на 20%. чем в прошлом году. Рост показателей эксперты объяснили низкими ставками, государственной программой льготной ипотеки в новостройках, а также ослаблением рубля. Россияне стали вкладывать сбережения в недвижимость, которая на фоне возросшего интереса выросла в цене.