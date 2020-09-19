Названы факторы, которые могут привести к ослаблению рубля

Сейчас нет очевидных причин для ослабления рубля, однако на российскую национальную валюту могут негативно повлиять непредвиденные обстоятельства. Пока ничего не понятно с новыми международными санкциями, а выборы в США могут потрясти мировые рынки.

«Во-первых, высокая доля волатильности на мировых рынках. Впереди выборы президента США, и этот фактор может сильно потрясти мировые рынки. <…> Во-вторых, неопределенность в отношении санкций. Опять же в преддверии президентских выборов в США Россия — традиционно удобная мишень. За ее счет можно решать свои внутриполитические проблемы», — приводит РИА «Новости» слова профессора Высшей школы экономики Евгения Когана.

При первом сценарии, рубль ослабеет, как валюта всех развивающихся стран, а при втором — рубль может обрушиться, если санкции ужесточат. Коган отметил, что нельзя исключать возможное понижение цен на нефть и сокращение доходов российского бюджета, однако и в первом и втором случае эксперт не увидел опасности. Нефть скорее будет дорожать, чем дешеветь, а российская экономика сейчас взяла комфортный курс.

Ранее ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков рассказал, что рубль укрепится при одном условии: если история с коронавирусом отойдет на второй план и станет медицинским вопросом, а не экономическим условием.