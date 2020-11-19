Названы две потенциальные валюты мира после доллара

Уточняется, что заменить американский доллар могут заменить норвежская крона и австралийский доллар. Уже сейчас на них существует спрос, так как они обе привязаны к самым востребованным во всем мире сырьевым товарам. Также аналитики отметили, что Центральный банк Норвегии настроен на агрессивную денежную политику.