Названы две потенциальные валюты мира после доллара
Стало известно, какие валюты могут претендовать на звание мировых, кроме доллара США. Об этом сообщил ToDay News Ufa со ссылкой на специалистов издания Bloomberg.
Уточняется, что заменить американский доллар могут заменить норвежская крона и австралийский доллар. Уже сейчас на них существует спрос, так как они обе привязаны к самым востребованным во всем мире сырьевым товарам. Также аналитики отметили, что Центральный банк Норвегии настроен на агрессивную денежную политику.