Названы два условия для возвращения курса доллара к 73 рублям

Цена за доллар к концу февраля или началу марта может вернуться к значениям 72,5-73 рубля, если нынешние цены на нефть сохранятся на уровне 58-59 долларов и не будут введены новые санкции против России.

«На рубль продолжит влиять геополитическая обстановка, и сейчас есть „хорошие признаки“, что в случае введения Западом новых ограничений, они будут нацелены на конкретных людей и не навредят бизнесу и предприятиям», — отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в разговоре с РИА «Новости».

Бабин добавил, что на курс вряд ли серьезно повлияет снижение объемов покупки валюты в рамках бюджетного правила, поскольку эти операции незначительны по сравнению с общим размером торгов. Куда большую роль будет играть ситуация на нефтяном рынке. В январе стоимость барреля Brent в рублевом значении превысила четыре тысячи рублей, переоцененность рубля к нефти исчезла. Эксперт заметил, что сейчас цена экономически обоснована и более удобна для госбюджета, и для экспортеров.

Теперь, по мнению экономиста, рубль будет более активно отыгрывать дальнейший рост нефтяных цен, а в случае их снижения, если оно не будет носить катастрофичный характер, советует «сдержанно реагировать на этот негатив».

Ниже 75 рублей опустился курс доллара в пятницу, 5 февраля. Последний раз валюта стоила меньше 73 рублей в конце июля 2020 года.