Названы альтернативы банковским вкладам для россиян

Эксперт рассказал об альтернативах банковскому депозиту. Самой популярной из них являются облигации федерального займа (ОФЗ). Также среди вариантов есть корпоративные облигации и дивидендные акции.

Эксперт отдела инвестиционных стратегий «БКС Брокер» Иван Пчелинцев рассказал агентству «Прайм», что инвестору стоит лишь определиться с уровнем риска, ожидаемой доходностью и сроками инвестиций. Тогда и придет правильное решение.

По данным Банка России, средняя максимальная ставка по вкладам в десятке крупнейших российских банков сохранилась на уровне 5,43%. Иван Пчелинцев уверен, что за понижением ключевой ставки Центробанка вниз поползут и банковские вклады. Поэтому многим стоит рассмотреть ОФЗ.

«Уже сейчас средняя ставка купона по ним примерно на 30% выше доходности по вкладам», — отметил эксперт.

Ранее стало известно, что средний вклад россиянина в банке равен 200 тысяч рублей. Но Москва «богаче» регионов в шесть раз.