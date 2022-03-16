Названы альтернативные валюты для вкладов

Клиенты российских банков смогут открыть депозитные счета в валютах тех стран, которые не вводили антироссийские санкции. О мнению аналитиков, абсолютным лидером списка стал китайский юань.

Среди других валют, в которых россиянам доступны депозиты, также азербайджанские манаты, белорусские рубли, дирхамы ОАЭ, казахстанские тенге, турецкие лиры, армянские драмы и индийские рупии, уточнила газета «Известия».

Китайский юань наиболее привлекателен, поскольку имеет наибольший потенциал укрепления по отношению к доллару. Однако вложения в эту валюту имеют и риски. Поскольку Китай не поддерживает санкции против России, то вполне возможно дополнительное внешнее давление на курс национальной валюты КНР, считает декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Безсмертная.

Важный аспект, как отмечают эксперты, это спреды — разница между покупкой и продажей. По азиатским валютам она иногда доходила до 3%, что невыгодно для несостоятельных инвесторов.

По мнению экспертов, есть три главные составляющие, на которые нужно обратить внимание — это спреды при покупке и продаже, а также курсовая переоценка и предлагаемая процентная ставка.

Раньше юань не пользовался популярностью, однако сейчас ситуация изменилась, отметил аналитик Сергей Макаров. С его слов также следует, что россиянам, которые боятся заморозки долларовых счетов, но и не хотят хранить валюты в наличных, можно делать вклады в этой валюте.