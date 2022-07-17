Названы 6 стран ЕС, заморозившие наибольшее число российских активов в Европе

Германия, Франция, Ирландия, Австрия, Бельгия и Люксембург заморозили большую часть российских активов в ЕС, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Эти шесть стран заблокировали 12,6 миллиарда евро из 13,8 миллиарда евро во всем Евросоюзе, сообщило агентство Bloomberg.

Чиновник пожаловался, что не все страны ЕС прилагают «достаточно усилий» в этом направлении. Рейндерс добавил, что ищет возможности в законодательстве Евросоюза не только для заморозки, но и для ареста средств. Для этого необходимо найти «связь с преступлениями», объяснил он.

На днях санкции против России расширили власти Канады. Они внесли в ограничительный список российские отрасли металлургии и машиностроения.