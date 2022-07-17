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    17 июля 2022, 21:08

    Названы 6 стран ЕС, заморозившие наибольшее число российских активов в Европе

    Еврокомиссар Рейндерс: Германия, Австрия и Франция заморозили больше всего активов России

    Александр Иванов

    Германия, Франция, Ирландия, Австрия, Бельгия и Люксембург заморозили большую часть российских активов в ЕС, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Эти шесть стран заблокировали 12,6 миллиарда евро из 13,8 миллиарда евро во всем Евросоюзе, сообщило агентство Bloomberg.

    Названы 6 стран ЕС, заморозившие наибольшее число российских активов в Европе

    Чиновник пожаловался, что не все страны ЕС прилагают «достаточно усилий» в этом направлении. Рейндерс добавил, что ищет возможности в законодательстве Евросоюза не только для заморозки, но и для ареста средств. Для этого необходимо найти «связь с преступлениями», объяснил он.

    На днях санкции против России расширили власти Канады. Они внесли в ограничительный список российские отрасли металлургии и машиностроения.