Названы 5 городов с самым дорогим жильем в России

Цены на жилье в Москве стали самыми высокими по всей России. Также в топ-5 городов с наиболее дорогими квартирами вошли Сочи, Санкт-Петербург, Владивосток и Казань. Такое исследование провел Росбанк, его результаты привело РИА «Новости».

Наивысшая стоимость одного квадратного метра в Москве — 271,5 тысячи рублей. Сразу после столицы идет Сочи — 220 тысяч рублей, а третье место занимает Санкт-Петербург — 172,5 тысячи рублей.

Далее идет Владивосток (146,4 тысячи рублей за метр), и замыкает пятерку Казань, в которой метр стоит 108,8 тысячи рублей. В десятку же вошли Нижний Новгород, Уфа, Красноярск, Воронеж и Пермь.

Интересно, что рейтинг почти не отличается в зависимости от того, сравнивать цены на первичную недвижимость или ту, которая уже была в использовании. Причем, например, в Москве, стоимость квартиры в новостройке и на вторичном рынке тоже не сильно разнится — в новом доме в октябре метр стоил 293 тысячи рублей, а в уже «обжитой» квартире — 271,2 тысячи.

Однако в городах с самыми дорогими квартирами прирост цен идет не так быстро. Быстрее всего жилье дорожает в Томске, Кирове и Черкесске, а не в Москве. А в Санкт-Петербурге, например, недвижимость и вовсе упала в цене, равно как и в Сочи.