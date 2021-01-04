Названы 10 наиболее разбогатевших предпринимателей России в 2020 году

На первом месте среди россиян и на 45-м месте в общем рейтинге расположился владелец компании «Норникель» Владимир Потанин. За прошлый год его состояние выросло на 1,98 миллиарда долларов — до 30 миллиардов долларов. 57-е место в общем рейтинге получил руководитель «Новатэка» Леонид Михельсон. Он заработал 219 миллионов долларов, увеличив свое состояние до 24,8 миллиарда.

Замыкает тройку россиян и получает 65-е место в общем рейтинге главный акционер Новолипецкого металлургического комбината и транспортно-логистического холдинга Universal Cargo Logistics Holding Владимир Лисин. В 2020 году его состояние прибавило 2,47 миллиарда долларов, увеличившись до 23,9 миллиарда.

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов стал 69-м в общем рейтинге Bloomberg. За прошлый год он нарастил свои капиталы на 3,11 миллиарда долларов — до 23,1 миллиарда.

Основатель USM Holdings Алишер Усманов расположился на 83-м месте среди 500 самых богатых людей мира. В прошлом году его состояние выросло на 4,46 миллиарда долларов и составило 21,1 миллиарда.

Роман Абрамович стал сотым в общем рейтинге. В прошлом году его капиталы выросли на 2,06 миллиарда долларов. В общей сложности сейчас он владеет активами на сумму 18,4 миллиарда.

Акционер «Еврохима» Андрей Мельниченко расположился на 105-м месте самых богатых людей в мире. По итогам 2020 года он увеличил свое состояние на 2,72 миллиарда долларов, нарастив его до 18,1 миллиарда долларов.

Расположившийся на 111-м месте владелец «Лукойла» Вагит Алекперов в прошлом году потерял 4,9 миллиарда долларов. Это самое крупное падение среди российских предпринимателей. Но по итогам года он остался в рейтинге с капиталом 17,3 миллиарда долларов.

Владельца долей в компаниях «Сибур» и «Новатэк» Геннадия Тимченко в прошлом году также настигли потери. По итогам года его состояние сократилось на 1,51 миллиарда долларов и теперь составляет 16,6 миллиарда.

Замкнул десятку российских бизнесменов занявший 126-е место в общем рейтинге владелец «Реновы» Виктор Вексельберг. За год он увеличил свое состояние на 1,29 миллиарда долларов — до 16,1 миллиарда.

Рейтинг рассчитывается на основе стоимости акций компаний, которыми владеют предприниматели. Из 500 человек в рейтинге 22 россиянина.