Деньги 12 июня 2023, 03:16 Названо условие списания долгов участникам спецоперации Аналитик Андриевская: долги по кредитам спишут участникам СВО в случае инвалидности РИА «Новости»

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Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская рассказала, когда участникам СВО спишут долги по кредитам. Это произойдет в случае смерти либо получения инвалидности, написало Ura.ru.

На членов семьи эти долги не перейдут.

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«С 2022 года кредитные организации полностью списывают любой долг: ипотеку, потребительский кредит, задолженность по кредитной карте или займу, если заемщик погиб на СВО или получил инвалидность I группы», — уточнила аналитик.

С этого момента приставы прекращают взыскание долгов с семьи военнослужащего и его поручителей. Начиная с 21 сентября 2022 года, участники СВО и их родственники могут оформить кредитные каникулы, причем задним числом. В этом плане Центробанк дополнительно контролирует банки и МФО.

С мая 2023 года к этой работе подключились отделения нового фонда «Защитники Отечества». Его сотрудники окажут помощь всем семьям военнослужащих, включая пропавших без вести.

Ранее замминистра обороны Николай Панков сообщил, что количество россиян, желающих вступить в добровольческие отряды для защиты страны, значительно выросло. На сегодня в стране действуют 40 добровольческих формирований.