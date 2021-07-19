facebook_pixel
    19 июля 2021, 13:11

    Названо условие снижения цены бензина до 20 рублей за литр в России

    Ольга Назаркина

    Стоимость бензина в России может снизиться только при укреплении рубля. Об этом заявил вице-президент по стратегическому развитию «Лукойла» Леонид Федун.

    Названо условие снижения цены бензина до 20 рублей за литр в России

    По его словам, если цена евро будет даже 50 рублей, то стоимость бензина составит порядка 20 рублей за литр. Тут же он отметил, что валютный курс в России работает только в сторону повышения, сообщил ТАСС.

    Он провел аналогию с ключевой ставкой ЦБ РФ, повышение которой, по его словам, обременяет всех людей, которые взяли ипотеку.

    «Вот об этом пока никто не думает. Пока доминанта — это забота ЦБ о ликвидности подопечных ему банков, в первую очередь государственных», — заметил Федун.

    Он обратил внимание, что сжатие рынка нефти из-за ужесточения мировой климатической политики приведет к тому, что доля стран ОПЕК на глобальном рынке вырастет c 30 примерно до 70-80%.

    «В целом мы не видим никаких ограничений для деятельности нашей компании ни при каком сценарии развития. Даже при радикальном сценарии <…> мы видим, что ОПЕК просто увеличит свою долю на рынке», — объяснил Федун.

    По его мнению, соглашение ОПЕК+ продолжит работать и после 2022 года.

    «Но это опять-таки будет торговля, поскольку, к сожалению, все хотят при высокой цене добывать больше нефти», — заключил вице-президент «Лукойла».