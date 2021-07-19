Названо условие снижения цены бензина до 20 рублей за литр в России

Стоимость бензина в России может снизиться только при укреплении рубля. Об этом заявил вице-президент по стратегическому развитию «Лукойла» Леонид Федун.

По его словам, если цена евро будет даже 50 рублей, то стоимость бензина составит порядка 20 рублей за литр. Тут же он отметил, что валютный курс в России работает только в сторону повышения, сообщил ТАСС.

Он провел аналогию с ключевой ставкой ЦБ РФ, повышение которой, по его словам, обременяет всех людей, которые взяли ипотеку.

«Вот об этом пока никто не думает. Пока доминанта — это забота ЦБ о ликвидности подопечных ему банков, в первую очередь государственных», — заметил Федун.

Он обратил внимание, что сжатие рынка нефти из-за ужесточения мировой климатической политики приведет к тому, что доля стран ОПЕК на глобальном рынке вырастет c 30 примерно до 70-80%.

«В целом мы не видим никаких ограничений для деятельности нашей компании ни при каком сценарии развития. Даже при радикальном сценарии <…> мы видим, что ОПЕК просто увеличит свою долю на рынке», — объяснил Федун.

По его мнению, соглашение ОПЕК+ продолжит работать и после 2022 года.

«Но это опять-таки будет торговля, поскольку, к сожалению, все хотят при высокой цене добывать больше нефти», — заключил вице-президент «Лукойла».