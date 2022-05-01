Названо условие для краха евро в России

Спрос на евро сильно снизился в России на фоне западных санкций. При этом предложение от экспортеров остается высоким. В итоге евро продолжает сдавать свои позиции, заявил директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов.

По словам эксперта, внутри России крах евро уже начался, так как спрос на него значительно просел.

«Если же смотреть глобально, крах евро возможен только при распаде еврозоны — когда рост инфляции в ЕС заставит страны вернуться к национальным валютам», — пояснил Тузов агентству «Прайм».

Он добавил, что подобные вещи не могут происходить быстро. Это связано с тем, что для большинства стран Евросоюза выгода от зоны евро является очень привлекательной. Такие страны не дадут выйти из этой зоны тем, кто от нее страдает.

По словам Тузова, принять решение о распаде еврозоны могут только Франция и Германия, так как валюта евро, по большей части, обеспечена их экономиками.

Ранее оппозиция Хорватии выступила против перехода страны на евро. Введение валюты назвали контрпродуктивным.