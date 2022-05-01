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    01 мая 2022, 04:35

    Названо условие для краха евро в России

    Аналитик Тузов: евро терпит крах в России из-за падения спроса на валюту

    Дарья Бунякова

    Спрос на евро сильно снизился в России на фоне западных санкций. При этом предложение от экспортеров остается высоким. В итоге евро продолжает сдавать свои позиции, заявил директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов.

    Названо условие для краха евро в России

    По словам эксперта, внутри России крах евро уже начался, так как спрос на него значительно просел.

    «Если же смотреть глобально, крах евро возможен только при распаде еврозоны — когда рост инфляции в ЕС заставит страны вернуться к национальным валютам», — пояснил Тузов агентству «Прайм».

    Он добавил, что подобные вещи не могут происходить быстро. Это связано с тем, что для большинства стран Евросоюза выгода от зоны евро является очень привлекательной. Такие страны не дадут выйти из этой зоны тем, кто от нее страдает.

    По словам Тузова, принять решение о распаде еврозоны могут только Франция и Германия, так как валюта евро, по большей части, обеспечена их экономиками.

    Ранее оппозиция Хорватии выступила против перехода страны на евро. Введение валюты назвали контрпродуктивным.