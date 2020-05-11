Названо основное условие укрепления рубля

Российская национальная валюта укрепится, когда баррель нефти будет стоить дороже 35 долларов. Пока цена доллара будет колебаться от 72 до 74 рублей.

«Вероятнее всего, курс рубля сохранится в диапазоне 72-74 рубля за доллар и 78,5-81 рубль за евро. До тех пор, пока цены на нефть не преодолеют уровень 35-36 долларов за баррель. Тогда мы сможем увидеть дальнейшее укрепление рубля», — заявил во время беседы с «Российской газетой» директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

По мнению собеседника издания, укрепления рубля можно ожидать уже летом. Из-за инициатив Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ) по поддержке своих экономик составлять прогнозы дальнейшей динамики пока сложно.

Курс рубля в начале марта резко упал по отношению к бивалютной корзине из-за падения цен на нефть и пандемии коронавируса. Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи черного золота тогда сорвалась. Однако 12 апреля о снижении количества добываемой нефти все же договорились. Цены на нефть стали постепенно расти.