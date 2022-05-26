Названо оптимальное снижение ключевой ставки

Изменение Центробанком ключевой ставки могло бы быть хорошей новостью, если бы ее снизили не до 11%, а до 2%, а также ограничили доступ банкам и финансовым компаниям к спекуляциям на фондовом и валютном рынке. Об этом «360» сказал экономист Валерий Корнеев.

Ключевая ставка опустится

Центробанк объявил 26 мая о снижении ключевой ставки до 11%. Экономист признал, что такой показатель — это тоже движение в лучшую сторону. Особенно если учесть прогнозы аналитиков, которые рассчитывают, что 10 июня на очередном заседании Центробанк снизит ее до 9%.

Конечно, реальной смелости Центробанку не хватает. И потом, на него наверняка давят старшие товарищи из федеральной резервной системы [США], европейского Центробанка, с которым они завязаны. Надеемся, что это движение правильное, оно будет ускорено

Экономист отметил, что было сделано все возможное для того, чтобы бизнес, занятый в производстве, имел доступ к «реальным» деньгам. Из всех кредитов, выданных банками, меньше 2% приходится на реальных предпринимателей, остальное идет на финансовые и валютные спекуляции.

Россия стала более независимой

Валерий Корнеев добавил, что благодаря последним событиям в мире Россия стала более независимой. Любой разрыв с международными финансовыми системами — благо для российской экономики.

«Они занимались выкачиванием денег из колониальных финансовых систем, которой до 24 февраля являлась и российская», — сказал он.

Это проявлялось в оттоке капитала и ожидании иностранных инвестиций. Сейчас ситуация начала меняться.

Поддержка беженцев

В качестве поддержки в Госдуме предложили ввести льготные налоговые ставки для самозанятых беженцев из Донбасса. Если россияне платят 4,6%, то гости будут отчислять 2,3%. Валерий Корнеев отметил, что существенной разницы между этими ставками нет. Обе в сравнении с тем, что платят обычные предприятия, практически равны нулю. В отличие от самозанятых они переводят в фонды, НДС и на другие взносы до 50%.

Мы привлекаем людей, которые могут сами себя содержать, а не ждать от государства и других предпринимателей какой-то активности. Это, во-первых, большой плюс для экономики из-за снижения нагрузки на фонды, во-вторых, увеличение активности населения

Любая налоговая ставка ниже 10% является фактически разрешением для того, чтобы беженцы могли заниматься тем, чем умеют. И это несет позитив для экономики.