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    26 мая 2022, 14:25

    Названо оптимальное снижение ключевой ставки

    Экономист Корнеев назвал оптимальное для России снижение ключевой ставки

    Андрей Васильев, Екатерина Виславская

    Изменение Центробанком ключевой ставки могло бы быть хорошей новостью, если бы ее снизили не до 11%, а до 2%, а также ограничили доступ банкам и финансовым компаниям к спекуляциям на фондовом и валютном рынке. Об этом «360» сказал экономист Валерий Корнеев.

    Названо оптимальное снижение ключевой ставки

    Ключевая ставка опустится

    Центробанк объявил 26 мая о снижении ключевой ставки до 11%. Экономист признал, что такой показатель — это тоже движение в лучшую сторону. Особенно если учесть прогнозы аналитиков, которые рассчитывают, что 10 июня на очередном заседании Центробанк снизит ее до 9%.

    Конечно, реальной смелости Центробанку не хватает. И потом, на него наверняка давят старшие товарищи из федеральной резервной системы [США], европейского Центробанка, с которым они завязаны. Надеемся, что это движение правильное, оно будет ускорено

    Экономист отметил, что было сделано все возможное для того, чтобы бизнес, занятый в производстве, имел доступ к «реальным» деньгам. Из всех кредитов, выданных банками, меньше 2% приходится на реальных предпринимателей, остальное идет на финансовые и валютные спекуляции.

    Россия стала более независимой

    Валерий Корнеев добавил, что благодаря последним событиям в мире Россия стала более независимой. Любой разрыв с международными финансовыми системами — благо для российской экономики.

    «Они занимались выкачиванием денег из колониальных финансовых систем, которой до 24 февраля являлась и российская», — сказал он.

    Это проявлялось в оттоке капитала и ожидании иностранных инвестиций. Сейчас ситуация начала меняться.

    Поддержка беженцев

    В качестве поддержки в Госдуме предложили ввести льготные налоговые ставки для самозанятых беженцев из Донбасса. Если россияне платят 4,6%, то гости будут отчислять 2,3%. Валерий Корнеев отметил, что существенной разницы между этими ставками нет. Обе в сравнении с тем, что платят обычные предприятия, практически равны нулю. В отличие от самозанятых они переводят в фонды, НДС и на другие взносы до 50%.

    Мы привлекаем людей, которые могут сами себя содержать, а не ждать от государства и других предпринимателей какой-то активности. Это, во-первых, большой плюс для экономики из-за снижения нагрузки на фонды, во-вторых, увеличение активности населения

    Любая налоговая ставка ниже 10% является фактически разрешением для того, чтобы беженцы могли заниматься тем, чем умеют. И это несет позитив для экономики.