Названо место России среди трех сильнейших экономических зон

Инвестиционные аналитики из Гонконга заявили о формировании в 2020 году трех сильнейших экономических зон. Россию они отнесли к китайскому блоку, при этом еще есть европейский и американский.

«Цепочки стоимости больше не будут простираться по всему миру. Мир разобьется на три отдельные экономические зоны, в каждой из которых будет своя валюта (доллар, евро или юань), свой финансовый центр (Нью-Йорк, Лондон или Гонконг) и рынок облигаций, а также собственные цепочки поставок», — сказано в докладе инвестиционно-консалтинговой компании Gavekal Research. Цитату привел РБК.

По словам экспертов, в американский блок войдут не только США, но еще Великобритания с Австралией. К европейской зоне они отнести страны Западной Европы, а к китайской — страны Азии. Кроме того, в состав последней «империи» могут, вероятно, войти некоторые государства Восточной Европы вместе с Россией.

Аналитики отметили, что разделение экономики на три зоны становится неизбежным из-за увеличения влияния политических факторов. Это сказывается на поведении бизнесменов и производственных цепочках. Если раньше поставщиков выбирали за наиболее качественный товар и меньшую цену, то теперь санкции США изменили ситуацию. Сейчас компании выбирают безопасность и стабильность поставок.