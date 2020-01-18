Названо имя нового богатейшего человека мира

Владелец LVMH Бернар Арно вернул себе звание самого богатого человека в мире. Компания выпускает одежду и аксессуары под брендами Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moеt & Chandon и Hennessy

Об этом сообщил Forbes. До этого звание самого богатого человека в мире принадлежало основателю онлайн-ретейлера Amazon Джеффу Безосу. Однако в пятницу, 17 января, акции компании упали на 0,7%, лишив своего владельца 761 миллион долларов. В то же время акции компании LVMH подорожали на 0,7%, что принесло Арно 1,9 миллиарда долларов прибыли.

Арно занимает первую строчку в рейтинге самых богатых людей не впервые — последний раз он поднимался на нее в декабре прошлого года. Сейчас его состояние оценивается в 117 миллиардов долларов — менее чем на 1,5 миллиарда долларов больше, чем у Джеффа Безоса. Третье место занимает сооснователь Microsoft Билл Гейтс — его доходы оцениваются в 110,6 миллиардов долларов. У Гейтса были все шансы занять первую строчку рейтинга, если бы он не пожертвовал на благотворительность почти 26 миллиардов долларов.