Деньги 30 апреля 2023, 02:51 Названо число регионов России с профицитом бюджета Глава Минфина Силуанов назвал число регионов России с профицитом бюджета в первом квартале РИА «Новости»

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Профит бюджета зафиксировали в 72 российских субъектах за первый квартал 2023 года. Таки данные озвучил глава Минфина Антон Силуанов на заседании Совета законодателей, его слова привели «Ведомости».

«Положительную динамику по сравнению с 2022 годом продемонстрировали 52 региона, а у 72 регионов доходы за I квартал превысили расходы», — сказал он.

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По словам Силуанова, регионы демонстрируют хорошие результаты на фоне дефицита федерального бюджета за счет внутренних накопленных резервов, рост которых до сих пор продолжается. Остатки ликвидности зафиксировали на уровне четырех триллионов рублей.

Также по данным Минфина, субъекты Российской Федерации смогли увеличить инвестиционные расходы на 70%. Глава ведомства связал это с тем, что российские власти в этом году в ускоренном порядке довели авансы до получателей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил о восстановлении отечественной экономики на фоне вызовов Запада и США. По словам председателя правительства, система государственного управления успешно с ними справилась.