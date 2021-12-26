Названо число иностранцев, которых не пустили в Россию в 2021 году

Министерство внутренних дел России за 11 месяцев 2021 года запретило въезжать в страну более чем 160 тысячам иностранцев, что на девять тысяч меньше, чем в 2020 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сводку МВД по миграционной политике.

Из документа следует, что в период с января по ноябрь было направлено 161 756 представлений в отказе въезда в Россию иностранцам и лицам без гражданства РФ.

За аналогичный период в 2020 году этот показатель составлял 170 тысяч 383 представления.

В основном причинами отказа являются незаконная трудовая деятельность и нарушение сроков временного пребывания. Речь в документе идет о прибывающих в Россию из ближнего зарубежья.

В ноябре стало известно, что ФСБ России задержала участников преступной группировки, которая занималась незаконной легализацией мигрантов. Для этого они заключали фиктивные браки и оформляли отцовство на иностранцев.