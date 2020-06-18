Названа возможная сумма компенсации семье погибшего в ДТП от Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов, который стал виновником смертельного ДТП в Москве, может выплатить семье погибшего Сергея Захарова до трех миллионов рублей. Такой проггноз сделал адвокат обвиняемого Александр Мельцев.

Об этом он рассказал URA.RU. Он отметил, что размер судебной компенсации, которую виновника ДТП обязывают выплатить семье погибшего, в России не превышает трех миллионов рублей. Такую сумму назначают даже если у жертвы на содержании находились иждивенцы.

Бывает от 600 тысяч до миллиона. Размер добровольной компенсации решается в индивидуальном порядке. В среднем это сумма порядка 2-3 млн рублей Александр Мельцев.

Адвокат отметил, что названная ранее сумма в 100 миллионов рублей — экстраординарна. Такую большую компенсацию он не встречал ни разу. Обычно такие цифры могут звучать в делах по хищениях, однако не факт, что обвиняемые смогут их выплатить.

Мальцев отметил, что о размере добровольной компенсации стороны договариваются индивидуально. Судебное решение о выплате денег пострадавшему основывается на том, какой ущерб был нанесен и были ли у жертвы иждивенцы. Кроме того, суд учитывает заработок виновника происшествия.

Ранее адвокат Павел Левшун, который работает по делу о гибели актера Дмитрия Марьянова заявил, что Ефремов должен выплатить семье погибшего 100 миллионов рублей. Только так он сможет смягчить приговор.