Названа возможная сумма компенсации семье погибшего в ДТП от Михаила Ефремова
Об этом он рассказал URA.RU. Он отметил, что размер судебной компенсации, которую виновника ДТП обязывают выплатить семье погибшего, в России не превышает трех миллионов рублей. Такую сумму назначают даже если у жертвы на содержании находились иждивенцы.
Бывает от 600 тысяч до миллиона. Размер добровольной компенсации решается в индивидуальном порядке. В среднем это сумма порядка 2-3 млн рублейАлександр Мельцев.
Адвокат отметил, что названная ранее сумма в 100 миллионов рублей — экстраординарна. Такую большую компенсацию он не встречал ни разу. Обычно такие цифры могут звучать в делах по хищениях, однако не факт, что обвиняемые смогут их выплатить.
Мальцев отметил, что о размере добровольной компенсации стороны договариваются индивидуально. Судебное решение о выплате денег пострадавшему основывается на том, какой ущерб был нанесен и были ли у жертвы иждивенцы. Кроме того, суд учитывает заработок виновника происшествия.
Ранее адвокат Павел Левшун, который работает по делу о гибели актера Дмитрия Марьянова заявил, что Ефремов должен выплатить семье погибшего 100 миллионов рублей. Только так он сможет смягчить приговор.