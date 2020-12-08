Названа сумма заработка государства на новогодних елях
«Такой вид использования лесов приносит государству свыше шести миллионов рублей. Отечественные елки украшают не только квартиры россиян. По данным таможенной статистики, так называемые „рождественские деревья свежие“ из России в 2019 году отправлялись в Белоруссию, Казахстан, Туркменистан и Украину», — привело сообщение пресс-службы РИА «Новости».
В ведомстве отметили, что вырубка деревьев не наносит вреда лесу, так как елки выращивают на специальных плантациях. Также новогодние деревья заготавливают на тех участках в лесу, которые необходимо расчистить.
«Еловые, пихтовые и сосновые лапы разрешено заготавливать исключительно со срубленных деревьев на лесосеках при проведении выборочных и сплошных рубок», — уточнил Рослесинфорг.
Чаще всего заготовкой новогодних елей занимаются предприниматели, но срубить дерево для праздника можно и самостоятельно. Для этого потребуется оформить необходимые бумаги в лесничестве. По данным ведомства, в России насчитывается 9,9 миллиарда кубометров елей, которые растут на площади 76,6 миллионов гектаров. Эта площадь сопоставима со всей территорией Турции.