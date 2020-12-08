Названа сумма заработка государства на новогодних елях

Перед Новым годом государство занимается заготовкой праздничных елей, которая приносит доход в размере шести миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Рослесинфорга, входящего в структуру Рослесхоза.

«Такой вид использования лесов приносит государству свыше шести миллионов рублей. Отечественные елки украшают не только квартиры россиян. По данным таможенной статистики, так называемые „рождественские деревья свежие“ из России в 2019 году отправлялись в Белоруссию, Казахстан, Туркменистан и Украину», — привело сообщение пресс-службы РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что вырубка деревьев не наносит вреда лесу, так как елки выращивают на специальных плантациях. Также новогодние деревья заготавливают на тех участках в лесу, которые необходимо расчистить.

«Еловые, пихтовые и сосновые лапы разрешено заготавливать исключительно со срубленных деревьев на лесосеках при проведении выборочных и сплошных рубок», — уточнил Рослесинфорг.

Чаще всего заготовкой новогодних елей занимаются предприниматели, но срубить дерево для праздника можно и самостоятельно. Для этого потребуется оформить необходимые бумаги в лесничестве. По данным ведомства, в России насчитывается 9,9 миллиарда кубометров елей, которые растут на площади 76,6 миллионов гектаров. Эта площадь сопоставима со всей территорией Турции.