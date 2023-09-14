Деньги 14 сентября 2023, 17:48 Названа сумма возвращающихся в Россию активов Дерипаска: российские бизнесмены вывели из-за границы до 1 трлн евро РИА «Новости»

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Бизнесмен Олег Дерипаска указал на постепенное возвращение в Россию многомиллиардных активов, которые ранее предприниматели вывели за рубеж. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«От 500 млрд до 1 трлн евро или долларов, инвестированных русичами на Западе, медленно, но верно различными путями возвращаются в Россию», — уточнил миллиардер.

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Дерипаска заметил, что данные средства могут послужить «неплохим подспорьем для восстановления экономики и инвестиционной активности». По его словам, возвращению капиталов в Россию способствовала «охота» американских властей за деньгами российских бизнесменов.

Ранее Евросоюз продлил действующие санкции в отношении почти 1800 россиян и компаний до 15 марта 2024 года. При этом из санкционного списка убрали четырех граждан России.

В их число попали предприниматель Фархад Ахмедов, бизнесмен Григорий Березкин, погибший полковник Георгий Шуваев и экс-глава компании Ozon Александр Шульгин.