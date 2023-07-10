Деньги 10 июля 2023, 16:15 Названа сумма сделки по продаже банка «Точка» консорциуму инвесторов «Траст» продал 90% акций банка «Точка» за 41,5 миллиарда рублей

Читать 360tv в

Банк непрофильных активов «Траст» продал на аукционе 90,01% акций цифрового банка «Точка», специализирующегося на обслуживании малого бизнеса, за 41,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сообщения финансовых организаций.

Новыми владельцами банка стали его топ-менеджмент и консорциум инвесторов, включающий группу «Интеррос» Владимира Потанина.

Реклама

«Инвесторы и менеджмент „Точки“ приняли решение использовать право миноритария „Каталитик пипл“ и приобрести основной пакет „Точки“ у банка „Траст“», — указано с сообщении.

Закрытие сделки намечено на третий квартал текущего года. Отмечается, что бизнесом продолжит управлять нынешняя команда «Точки», стоявшая у ее истоков.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин разрешил банку «Траст» выкупить 100% акций «Транс-Ойла» и «Инги» у «Руспетро», сообщил RT.

Президент РФ также подписал закон, упрощающий открытие счетов и вкладов в банках страны для иностранных физических и юридических лиц. При удаленной идентификации операции с деньгами или иным имуществом будут подлежать обязательному контролю.