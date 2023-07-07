Деньги 07 июля 2023, 19:31 Названа сумма пожертвований Украине от компании Mars РИА «Новости» заявило о передаче компанией Mars 25,5 млн долларов на Украину РИА «Новости»

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Подпавшая под проверку российской прокуратуры компания Mars пожертвовала Украине не менее 25,5 миллиона долларов. Об этом со ссылкой на публикации на сайте компании сообщило РИА «Новости».

Всего пресс-служба фирмы опубликовала три релиза. Первый — с обращением генерального директора компании Гранта Рида — появился 1 марта 2022 года. Руководитель фирмы заявил, что выделит два миллиона долларов для решения гуманитарного кризиса, который развернулся на Украине. Средства поступили на счета благотворительных организаций Save the Children и Humane Society International.

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Второй релиз появился в конце того же месяца. Корпорация сообщила, что направила продукты и деньги на общую сумму 10 миллионов долларов в комитет Красного Креста, аппарат Верховного комиссара ООН по делам беженцев, структуру международной организации по гендерному равенству и другие гуманитарные организации. В последний раз о пожертвовании еще 13,5 миллиона долларов корпорация Mars сообщила в мае 2023 года.

Авторы статьи подчеркнули, что не смогли найти в открытом доступе данные, какие именно средства и для каких целей поступили на Украину.

Заявление с требованием проверить компанию Mars на предмет финансирования ВСУ в Генеральную прокуратуру направил руководитель Федерального агентства по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. В беседе с «360» он заявил, что нашел подтверждения заявлений о поддержке корпорации Украины на официальном сайте Mars.

По его словам, он уже получил ответ от прокуратуры Московской области о начале проверки в российском представительстве международной компании.