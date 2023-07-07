07 июля 2023, 19:31
Названа сумма пожертвований Украине от компании Mars
РИА «Новости» заявило о передаче компанией Mars 25,5 млн долларов на Украину
Подпавшая под проверку российской прокуратуры компания Mars пожертвовала Украине не менее 25,5 миллиона долларов. Об этом со ссылкой на публикации на сайте компании сообщило РИА «Новости».
Всего пресс-служба фирмы опубликовала три релиза. Первый — с обращением генерального директора компании Гранта Рида — появился 1 марта 2022 года. Руководитель фирмы заявил, что выделит два миллиона долларов для решения гуманитарного кризиса, который развернулся на Украине. Средства поступили на счета благотворительных организаций Save the Children и Humane Society International.
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Второй релиз появился в конце того же месяца. Корпорация сообщила, что направила продукты и деньги на общую сумму 10 миллионов долларов в комитет Красного Креста, аппарат Верховного комиссара ООН по делам беженцев, структуру международной организации по гендерному равенству и другие гуманитарные организации. В последний раз о пожертвовании еще 13,5 миллиона долларов корпорация Mars сообщила в мае 2023 года.
Авторы статьи подчеркнули, что не смогли найти в открытом доступе данные, какие именно средства и для каких целей поступили на Украину.
Заявление с требованием проверить компанию Mars на предмет финансирования ВСУ в Генеральную прокуратуру направил руководитель Федерального агентства по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. В беседе с «360» он заявил, что нашел подтверждения заявлений о поддержке корпорации Украины на официальном сайте Mars.
По его словам, он уже получил ответ от прокуратуры Московской области о начале проверки в российском представительстве международной компании.
Бизнес
Украина
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