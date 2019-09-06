Названа сумма подписанных на ВЭФ соглашений

Восточный экономический форум завершает свою работу во Владивостоке. В 2019 году на площадке было подписано 270 соглашений. Сумма по ним превысила 3,4 триллиона рублей.

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Соответствующие цифры озвучил на пресс-конференции по итогам ВЭФ вице-премьер России и полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, которого процитировал ТАСС. Он добавил, что показатель превысил аналогичный за прошлый год на 13%.

«Это снова шаг вперед по отношению к предыдущим форумам», — подчеркнул Трутнев.

В 2018 году на полях ВЭФ подписали 220 соглашений на три триллиона рублей.

Пятый Восточный экономический форум во Владивостоке проходит с 4 по 6 сентября. Организатором ВЭФ выступил фонд «Росконгресс». Его посетили около пяти тысяч гостей из десятков стран, в том числе Японии, Китая и Южной Кореи.