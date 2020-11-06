Названа сумма, необходимая для содержания ребенка до совершеннолетия

Согласно официальной статистике, размер средней заработной платы в нынешнем году в нашей стране составляет 50 тысяч рублей. По подсчетам журналистов, средняя российская семья должна тратить на одного ребенка в месяц примерно 25 тысяч рублей. В результате ежегодные расходы на наследника составят 300 тысяч рублей. В целом за 18 лет сумма достигнет 5,4 миллиона рублей.

Старший научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Елена Кочкина заявила, что при рождении второго ребенка семья более чем в половине случаев попадает в ряды малообеспеченных.

«Это и понятно, ведь семейный бюджет делится уже не на двоих или троих, а на четверых. При этом в семье начинают считать каждую копейку», — уточнила эксперт.

Она заключила, что для семей с ребенком, которые принадлежат к среднему социальному классу, необходимо увеличить прожиточный минимум как минимум вдвое.