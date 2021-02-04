Названа судимость, которую банки игнорируют при выдаче ипотеки

Помимо кредитной истории и обеспеченности клиента в банках обращают внимание, работает ли человек по профессии и имеет ли судимости. Этим вопросом занимаются андеррайтеры — специалисты, изучающие кредитоспособность потенциального заемщика

На некоторые судимости банки готовы закрыть глаза за давностью лет. Спецслужбы финансово-кредитных организаций накопили большую базу источников, в том числе и не совсем официальных. Информаторы пробивают данные о будущем клиенте. Каждый банк составил стоп-лист по этой теме.

«Для кого-то непогашенная судимость является стоп-фактором. Менее привередливые говорят, что не по всем статьям. На мелкие давнишние прегрешения, например, в виде хулиганства некоторые банки и вовсе могут закрыть глаза», — опояснил собеседник издания.

Кроме того, недоверие банков вызывает, если человек получил одну специальность, но работает в другой сфере. Также важно, достаточно ли человек востребован на рынке труда, насколько устойчива его занятость, имеются ди дальнейшие перспективы и рост.

«Понятное дело, что прямой корреляции между образованием и занятостью, как мы понимаем не существует в нашей стране, и половина выпускников не работает по специальности. Но определенная зависимость все-таки есть», — сказал Лопатин.

Банки с неохотой выдают ипотечные кредиты людям, занятым на предприятиях в моногородах. Если в городе действует только одно градообразующее предприятие, человек останется без доходов в случае его закрытия.