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    04 февраля 2021, 11:00

    Названа судимость, которую банки игнорируют при выдаче ипотеки

    Алена Макаренко

    Банки готовы закрыть глаза на судимости по некоторым статьям при выдаче клиенту ипотеки. Об этом рассказал президент Национальной лиги ипотечных брокеров Владимир Лопатин, сообщил «Ридус».

    Помимо кредитной истории и обеспеченности клиента в банках обращают внимание, работает ли человек по профессии и имеет ли судимости. Этим вопросом занимаются андеррайтеры — специалисты, изучающие кредитоспособность потенциального заемщика

    На некоторые судимости банки готовы закрыть глаза за давностью лет. Спецслужбы финансово-кредитных организаций накопили большую базу источников, в том числе и не совсем официальных. Информаторы пробивают данные о будущем клиенте. Каждый банк составил стоп-лист по этой теме.

    «Для кого-то непогашенная судимость является стоп-фактором. Менее привередливые говорят, что не по всем статьям. На мелкие давнишние прегрешения, например, в виде хулиганства некоторые банки и вовсе могут закрыть глаза», — опояснил собеседник издания.

    Кроме того, недоверие банков вызывает, если человек получил одну специальность, но работает в другой сфере. Также важно, достаточно ли человек востребован на рынке труда, насколько устойчива его занятость, имеются ди дальнейшие перспективы и рост.

    «Понятное дело, что прямой корреляции между образованием и занятостью, как мы понимаем не существует в нашей стране, и половина выпускников не работает по специальности. Но определенная зависимость все-таки есть», — сказал Лопатин.

    Банки с неохотой выдают ипотечные кредиты людям, занятым на предприятиях в моногородах. Если в городе действует только одно градообразующее предприятие, человек останется без доходов в случае его закрытия.