Названа стоимость всей российской нефти

Минприроды провело оценку полезных ископаемых России на конец 2018 года. Стоимость нефтяных запасов в стране увеличилась вдвое. На данный момент она составляет 74,5 триллиона рублей (около одного триллиона долларов).

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Как сообщил РБК со ссылкой на данные Минприроды, общая стоимость всех природных ресурсов России достигает почти 100 триллионов рублей.

По факту, все полезные ископаемые, где помимо нефти значатся газ, уголь, золото, медь, железная руда и алмазы на конец 2018 года стоили 93,4 триллиона рублей. В конце 2017 года эта сумма составляла 55,2 триллиона рублей.

Стоимость запасов нефти достигла 71,7% ВВП за прошедший год.

По оценке Минприроды, себестоимость барреля российской нефти на текущий момент составляет около одной тысячи рублей или 15,5 доллара.

Также ведомство подсчитало и динамику стоимости запасов природного газа в России. Сумма увеличилась с 11,3 триллиона рублей до 14,1 триллиона рублей.

В натуральном выражении запасы увеличились на 3,6%, до 15 триллионов кубических метров.