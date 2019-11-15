Названа стоимость небоскребов «Москва-Сити»

Самыми дорогими зданиями оказались «Башня Федерация» и ОКО. Эти строения — крупнейшие высотные комплексы делового центра. Каждый небоскреб стоит 120 миллиардов рублей.

СМИ узнали о 19 квартирах семьи Асада в «Москва-сити» Подробнее

Далее по стоимости идет комплекс «Город столиц», который обошелся в 85 миллиардов рублей. Причем он еще и побил рекорд, это если пересчитывать цены на квадратный метр площади — 294 тысяч рублей за один «квадрат». На третьей строчке — «Башня Империя» за 78 миллиардов, отметила газета «Известия».

А вот самым дешевым строением стало «Сити Поинт» — 11 миллиардов рублей. Общая площадь — 49 тысяч квадратных метров. Последнее место в рейтинге по цене квадратного метра получила «Северная башня». За «квадрат» в высотке нужно отдать 192 593 рубля.