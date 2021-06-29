Названа средняя цена за спасение от жары в России

Спстись от жары с помощью стандартного набора товаров для купания и пляжного отдыха в России в среднем можно за 6140 рублей. В прошлом году цена на подобный набор была на 10% меньше.

Как сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на соответствующее исследование, дороже всего в этом списке бассейн, который может стоить около 2,5 тысячи рублей. После этого идет маске для купания — около 1,19 тысячи рублей и надувной матрас за 1,1 тысячи. В топе-5 по цене — ласты (800 рублей) и надувной круг (в среднем 550 рублей).

За последнюю неделю спрос на надувные бассейны подскочил в 2,6 раза, а на надувные круги — в 2,4 раза. Темпы роста в других категориях (например, товары для снорклинга) немного скромнее, — сказал глава категории Lifestyle на «Авито» Алексей Козловский.

По его словам, такое распределение спроса говорит о том, что в 2021 году россияне предпочли остаться на даче и охладиться в бассейне или в ближайшем водоеме.

Этим летом поехать на морских курорты для многих россиян будет проблемой, не говоря уже о выезде за границу. Да это и не требуется: загорать и купаться не обязательно на море. Московская область предлагает чистые пляжи, которые готовы составить конкуренцию черноморским.