Названа самая закредитованная профессия в России

В результате проведенного исследования выяснилось, что среди работающих россиян самыми закредитованными оказались охранники, соцработники и медики. Они вынуждены выплачивать по кредитам треть ежемесячного дохода.

Об этом сообщило РБК со ссылкой на экспертов Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Они рассчитали показатель долговой нагрузки (ПДН) разных профессий, который показывает, какую долю дохода заемщик отдает на выплаты по долгам.

В росте доходов россиян усомнились Подробнее

Самый высокий ПДН в размере 34% у работников охраны. Треть дохода (33%) по кредитам отдают медицинские и социальные (32,8%) работники. Большую долговую нагрузку несут самозанятые, транспортники, преподаватели и юристы. Последние наращивают долги также быстро, как и охранники.

На нижних позициях рейтинга находятся работники в сфере ИТ (13,6%), телекоммуникаций (1,7%), маркетинга и рекламы (20%).

В соответствии с принятым законом с 1 октября российские банки и МФО при выдаче необеспеченных кредитов обязаны рассчитывать ПДН заемщиков. Им придется тщательно следить за риск-портфелем в соответствии с профессией клиента.

«Уровень доходов работников ряда отраслей является недостаточно комфортным для обслуживания кредитных обязательств», — сообщил РБК гендиректор НБКИ Александр Викулин.

По его данным, в некоторых регионах уровень ПДН заметно отличается от среднего по России. Например, в Забайкалье, на Алтае и в Адыгее.

В этих областях самозанятые тратят на кредиты почти половину ежемесячного дохода при среднем по РФ показателе в 29,7%.