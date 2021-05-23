Названа причина взлетов и падений биткоина

Резкие перепады стоимости биткоина в основном связаны с громкими новостями и настроениями спекулянтов, курс самой популярной криптовалюты не зависит от фундаментальных факторов. Об этом глав ACI Russia Сергей Романчук сообщил РИА «Новости».

Стоимость биткоина на этой неделе опустилась почти на треть и достигла 30 тысяч долларов. Криптовалюта немного отыграла падение. Сейчас на основных биржах она торгуется на отметке около 37 тысяч долларов, но это все равно не идет ни в какое сравнение с апрельскими максимумами, когда биткоин подорожал до 64 тысяч долларов.

«Привязывать поведение биткоина к фондовому или валютному рынку не стоит, устойчивой взаимосвязи здесь не наблюдается», — объяснил эксперт.

Романчук указал, что иногда такие масштабные события, как пандемия, оказывают влияние на разные рынки. На ситуации с биткоином сказывается некая эмоциональная сфера, которая движет его котировками. Например, заявление Илона Маска о том, что Tesla решила инвестировать в криптовалюту, которое подстегнуло биткоин. А затем он обвалился, когда Маск сказал, что майнинг бьет по экологии, поэтому Tesla не будет принимать оплату в криптовалюте.

Маск между тем заявил, что в сравнении с обычными деньгами предпочтет криптовалюту.