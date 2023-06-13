Эксклюзив 13 июня 2023, 12:45 Названа причина возможного ухода банков из России Экономист Кульбака: из России уйдут банки с иностранным капиталом, им сложно работать piqsels

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Банки с долей иностранного капитала постепенно уйдут из России, поскольку им будет тяжело работать в стране. Такое мнение высказал в разговоре с «360» экономист Николай Кульбака.

Он связал возможный уход финансовых организаций с непростым экономическим положением дел в России.

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«С другой стороны, речь, по всей видимости, идет о тех организациях, которые находятся под иностранным управлением. Эти банки будут постепенно уходить, потому что с Россией им работать тяжело, очень неудобно и опасно. Это основная причина», — заявил Кульбака.

По его словам, если это произойдет, то для россиян банковские услуги будут стоить дороже и окажутся менее качественными. Ведь конкуренция внутри отрасли снизится.

Ранее генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Сухов предположил, из РФ за три года могут уйти около 50 банков.