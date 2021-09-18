Названа причина, по которой у россиян могут потребовать вернуть снятые в банке деньги

Возврат снятых со счетов или вкладов денег могут потребовать в Агентстве по страхованию вкладов. Претензии оно обычно предъявляет к кажущимся подозрительными операциям.

Банки подобным не занимаются, рассказал агентству «Прайм» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

В судебном порядке АСВ потребует вернуть средства, если кредитная организация лишилась лицензии или обанкротилась. Ситуации возможны даже через год после получения средств.

Подозрительными в агентстве могут счесть транзакции, которые лишают других кредиторов права на возврат денег. Например, получение их вкладчиком вне очереди. Не исключено, что под прицел попадет и вывод средств лицами или компаниями, так или иначе связанными с сотрудниками кредитной организации. Обратят внимание в АСВ на любые нестандартные операции.

В агентстве полагают, что избежавшие долгого процесса банкротства финансовой организации клиенты были в курсе о ее проблемах и уговорили сотрудников вывести деньги со счетов как можно быстрее.