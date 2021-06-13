Названа основная причина обращения за микрозаймом

Большинство россиян — 28,4% — обращаются за микрозаймом, так как это возможность быстро получить крупную сумму без посещения офиса кредитора. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса онлайн-кредитования.

Также люди берут микрозаймы после отказа банков в кредите и по рекомендации близких.

«Специалисты сервиса выяснили, почему россияне обращаются за крупными займами в микрофинансовые организации, а не в банки. Только 24,7% респондентов назвали причиной обращения в МФО отказ в банковском кредитовании», — говорится в сообщении аналитиков.

По данным исследования, 16,2% россиян обращаются за деньгами в МФО из-за гибкого графика погашения долга. Каждого десятого респондента привлекла технология выдачи денег без большого пакета документов. Около 1,6% участников исследования берут микрозаймы из-за любопытства. Более половины клиентов микрофинансовых организаций — люди до 30 лет. В большинстве случаев, это наемные работники с небольшим, но стабильным заработком.

На этой неделе депутат Госдумы Иван Сухарев предложил в два раза уменьшить размер предельно допустимого ежедневного процента по микрозаймам.