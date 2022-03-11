Названа опасность свердорогой нефти для человечества

Запрет на поставки росийских энергоносителей может привести к тому, что нефть будет стоить 300 долларов за баррель. Большинство государств располагают методами временного противостояния подобному давлению, но в случае, если оно сохранится надолго, все окажется значительно хуже. Об этом предупредил в интервью агентству «Прайм» заместитель главы Независимого топливного союза России Дмитрий Гусев.

По словам эксперта, подобная ситуация может обернуться серьезным ущербом как для американцев, привыкших перемещаться на личных автомобилях, так и для жителей Европы, которые не смогут позволить себе работу кондиционеров в летнюю жару.

В настоящее время большинство крупных покупателей приобретают сырье по формуле, формирующей среднемесячную цену. Также у них обычно имеются накопленные резервы нефти. Но в случае продолжения ценового коллапса более трех месяцев эти возможности окажутся исчераны. Это чревато крахом экономики, предупредил Гусев.

Ранее сообщалось, что участники саммита Евросоюза в Версале намерены обсудить постепенный отказ от покупок российской нефти, газа и угля, чтобы снизить зависимость от энергоресурсов России.