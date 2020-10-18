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    18 октября 2020, 08:03

    Названа опасность перевода по номеру телефона

    Андрей Иванов

    Если во время перевода по номеру телефона ошибиться хотя бы в одной цифре, то с деньгами можно попрощаться. Вернуть их будет практически невозможно. Об этом агентству «Прайм» рассказал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.
    Названа опасность перевода по номеру телефона

    «Система переводов между физическими лицами в первую очередь опасна тем, что вы можете просто ошибиться цифрой, и деньги уйдут не на тот номер, а поскольку переводы проходят мгновенно, вернуть их будет затруднительно», — приводит агентство слова собеседника.

    Петропольский добавил, что получить свои средства назад можно несколькими способами. Сначала нужно написать письмо в банк. Кредитная организация после этого связывается с владельцем счета, на который поступили деньги. Если человек откажется их вернуть, придется обращаться в полицию или суд.

    При переводе по номеру телефона можно попасться на удочку мошенников или лишиться денег, если банк, к которому привязан телефон, обанкротился.

    Ранее Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества. Злоумышленники выуживают у людей деньги, представляясь сотрудниками прокуратуры. Они убеждают доверчивых граждан перевести средства на «специальный счет».