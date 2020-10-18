Названа опасность перевода по номеру телефона

«Система переводов между физическими лицами в первую очередь опасна тем, что вы можете просто ошибиться цифрой, и деньги уйдут не на тот номер, а поскольку переводы проходят мгновенно, вернуть их будет затруднительно», — приводит агентство слова собеседника.

Петропольский добавил, что получить свои средства назад можно несколькими способами. Сначала нужно написать письмо в банк. Кредитная организация после этого связывается с владельцем счета, на который поступили деньги. Если человек откажется их вернуть, придется обращаться в полицию или суд.

При переводе по номеру телефона можно попасться на удочку мошенников или лишиться денег, если банк, к которому привязан телефон, обанкротился.

Ранее Сбербанк предупредил о новой схеме мошенничества. Злоумышленники выуживают у людей деньги, представляясь сотрудниками прокуратуры. Они убеждают доверчивых граждан перевести средства на «специальный счет».