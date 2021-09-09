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    09 сентября 2021, 03:18

    Названа опасность непредоставления показаний счетчиков вовремя

    Анастасия Кукова

    Если не передавать в срок показания приборов учета, первые три месяца будет взиматься плата по среднемесячному объему потребления коммунального ресурса. Далее — по нормативу с повышенным коэффициентом 1,5.

    Названа опасность непредоставления показаний счетчиков вовремя

    Об этом агентству экономических новостей «Прайм» рассказала ведущий юрист Европейской Юридической Службы Србуи Иващенко.

    «Это правило касается в том числе нежилых помещений, только с небольшой разницей: первые два месяца плата рассчитывается по среднему, а с третьего месяца по нормативу», — сказала она.

    Иващенко предупредила, что по истечении периода расчета по среднему нормативу плата не подлежит перерасчету, даже в случае возобновления передачи показаний приборов учета.

    Показания счетчиков нужно передавать не позднее 25-го числа текущего расчетного периода. Исключение составляют случаи подключения прибора учета к интеллектуальной системе учета электроэнергии.

    Россиян предупредили, что неаккредитованные компании не могут выдавать заключение о работе индивидуальных приборов учета и вносить данные поверки счетчиков в реестр.