Если не передавать в срок показания приборов учета, первые три месяца будет взиматься плата по среднемесячному объему потребления коммунального ресурса. Далее — по нормативу с повышенным коэффициентом 1,5.

Об этом агентству экономических новостей «Прайм» рассказала ведущий юрист Европейской Юридической Службы Србуи Иващенко.

«Это правило касается в том числе нежилых помещений, только с небольшой разницей: первые два месяца плата рассчитывается по среднему, а с третьего месяца по нормативу», — сказала она.

Иващенко предупредила, что по истечении периода расчета по среднему нормативу плата не подлежит перерасчету, даже в случае возобновления передачи показаний приборов учета.

Показания счетчиков нужно передавать не позднее 25-го числа текущего расчетного периода. Исключение составляют случаи подключения прибора учета к интеллектуальной системе учета электроэнергии.

Россиян предупредили, что неаккредитованные компании не могут выдавать заключение о работе индивидуальных приборов учета и вносить данные поверки счетчиков в реестр.