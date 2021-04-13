Названа опасность дебетовых карт

Управляющий партнер одной из инвестиционных компаний Эдуард Бугров рассказал о неудобствах, которые могут создать дебетовые карты. Об этом сообщил NEWS.ru.

Он пояснил, что владельцы карт могут столкнуться с техническим овердрафтом — непреднамеренным перерасходом средств. Эксперт пояснил, что такое может произойти, например, при пополнении счета через банкомат.

«Денежные средства на счету отображаются мгновенно, и человек уверен, что может свободно расплачиваться картой. На самом деле деньги зачисляются только через 1–3 дня, и все эти дни пользователь карты рассчитывается за счет кредитных средств», — рассказал Бугров.

Он добавил, что в этом случае могут появиться проценты, которые нужно будет выплатить банку.