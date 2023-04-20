Деньги 20 апреля 2023, 15:19 Названа официальная стоимость нового комфортного «Москвича» Завод «Москвич»: стоимость нового авто в комплектации «Комфорт» составит от 2,25 млн РИА «Новости»

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У новой версии авто появилось несколько дополнительных опций: обогрев передних сидений, камеры кругового обзора, система предупреждения о возможном лобовом столкновении. Цена за «Москвич 3» в комплектации «Комфорт» — от 2,25 миллиона рублей. Об этом рассказали в официальном Telegram-канале завода.

Сидения в салоне машина отделаны экокожей, установлена цифровая приборная панель с дисплеем 10,25, есть мониторинг слепых зон. Транспорт оборудован автоматическим управлением дальнего света фар и складыванием боковых зеркал. Потенциальных покупателей предупредили, что число машин пока ограничено.

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«Старт продаж уточняйте у вашего ближайшего дилера», — добавили в компании.

Некоторым россиянам стоимость отечественных машин показалась необоснованной. Автоблогер Давидыч, который стал советником генерального директора завода «Москвич», пояснил, почему машина такая дорогая.