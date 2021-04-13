Названа общая сумма выплат российским семьям с детьми

Правительство России направило на выплаты семья с детьми до трех лет и от трех до семи лет более 650 миллиардов рублей. Как сообщило РИА «Новости», такие данные привел премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в координационном центре правительства.

Мишустин напомнил, что деньги приходят на карточки родителей автоматически. Никаких дополнительных заявлений заполнять не требуется.

«Уже выплачено более 650 миллиардов рублей. И главное, людям это нравится, мы видим это по опросам. Не стало проблем, которые годами были при подобных выплатах», — подчеркнул он.

Начиная с 1 апреля 2021 года выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет начисляют в зависимости от размера дохода на одного члена семьи.

Минимальная выплата составляет 50% от регионального прожиточного минимума на одного ребенка. Если общая сумма дохода семьи оказывается ниже установленной рамки прожиточного минимума на человека, то размер выплаты увеличат до 75%. Если не хватит и такого размера, то ее увеличат до 100%.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова предложила дополнительные меры поддержки для многодетных родителей. В частности она отметила, семьи с тремя и более детьми должны иметь приоритет при устройстве ребенка в детский сад, кружки и секции. Это обеспечит дополнительный присмотр и уход.