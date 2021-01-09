Названа лучшая альтернатива банковским вкладам

После введения в России налога на доход со вкладов лучшая альтернатива банковским депозитам — открытый паевой инвестиционный счет. Дивиденды, купоны и доходы по процентам в нем налогом не облагаются. Об этом рассказал управляющий активами компании БКС Андрей Русецкий.

«Если искать альтернативу в противовес депозитам по налоговому принципу, то здесь один из лучших вариантов — это открытый паевой инвестиционный фонд (ОПИФ). Внутри такого ПИФа, согласно законодательству, нет налогов на дивиденды, на купоны и процентные доходы», — приводит РИА «Новости» слова Русецкого.

Эксперт отметил, что это дает возможность управляющей компании направлять сэкономленные на налогах деньги в инвестиции и увеличивает доход.

Еще один хороший вариант для инвесторов — это индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Государство возвращает 13% от суммы, которая вносится на него в течение года, однако сумма вычета не превышает 52 тысяч рублей в год. На ИИС можно покупать акции, облигации и валюту.

Ранее Минфин объяснил порядок уплаты налогов на доходы по вкладам. В ведомстве отметили, что если проценты банк зачислит в счет пополнения того же вклада клиента, то доход при обложении НДФЛ будут учитывать в том налоговом периоде, в котором эти проценты зачислили. Налогами обложили только доходы со вкладов свыше одного миллиона рублей. Порог определяет ключевая ставка Центробанка.