Названа дата начала выплат российским семьям с детьми-школьниками

Российские семьи с детьми-школьниками в возрасте от шести до 18 лет начнут получать выплаты по 10 тысяч рублей с 16 августа. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Министр подчеркнул, что прием заявлений на выплату начнут принимать с 15 июля. Деньги на счет родителей поступят автоматически. Общий объем расходов из федерального бюджета составит 204 миллиарда рублей.

Выплата в преддверии учебного года стала дополнительной мерой поддержки семей с детьми. О ней в своем послании Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин. Сумму в 10 тысяч рублей получат родители школьников, которым еще не исполнилось 18 лет.

Также это пособие получат семьи, где растут дети-инвалиды. Учеба в школе у них длится дольше, чем обычно, поэтому их возраст учитывать не будут. Достаточно того, что ребенок числится в общеобразовательном заведении.

По оценке министерства труда и социальной политики, выплата поможет подготовиться новому учебному году 20 миллионам школьников.