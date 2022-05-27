Назван возможный ответ России на «долговой шантаж»

Весьма вероятно лишение России генеральной лицензии на выплату внешнего долга, которым грозят США. Это может спровоцировать технический дефолт России, но для экономики последствий не будет. Так считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

У России, как напомнил Суверов в беседе с агентством «Прайм», хватает средств на выплату внешнего долга. Его общий объем по облигационным займам составляет порядка 39 миллиардов долларов, отметил собеседник агентства.

По словам Суверова, есть и желание платить, невзирая на заморозку части резервов России западными странами.

Инвестиционный стратег пояснил, что это искусственный дефолт, но Штаты вероятнее преследуют в большей степени политические цели. Дефолт России, по его словам, станет признанием эффективности санкций и давления на страну.

«В ответ Россия, скорее всего, заплатит рублями и пойдет в международные суды с исками о неправомерности дефолта», — отметил Суверов.