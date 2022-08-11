Назван топ-5 регионов по росту цен на ЖКУ

Стоимость жилищно-коммунальных услуг в России в среднем выросла на 4,5%. Росстат назвал регионы, где этот показатель выше. Об этом сообщило издание Inkazan.

По данным сайта kp.ru, в Кемеровской и Тюменской областях коммуналка подорожала на 7,6%. На втором месте оказался Алтай — рост цен на ЖКУ составил 7,4%. В тройку лидеров вошла Еврейская автономная — стоимость поднялась на 6,6%. На четвертое и пятое место попали Оренбургская область и Татарстан — с показателем в 6,5%.