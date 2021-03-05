Назван срок прохождения пика годовой инфляции в России

Инфляция в годовом выражении по итогам февраля ускорилась до 5,7% против 5,2% в январе. По итогам марта этот показатель снова покажет рост на 0,5% — 0,6%, что станет пиком. После этого начнется постепенное снижение. Об этом говорится в докладе министерства экономического развития «Картина инфляции. Март 2021 года».

Основной причиной ускорения инфляционных темпов в феврале в ведомстве назвали повышение цен на продукты питания, которые выросли на 1,2%. В основном подорожала плодоовощная продукция. Повышенные темпы роста показали картофель, огурцы и морковь.

В министерстве отметили, что принятые правительством меры по сдерживанию роста цен способствовали ситуации на фоне увеличения стоимости продовольствия на мировом рынке.

Мировые цены на сахар выросли за февраль на 6,4%, на масла — на 6,2%, на зерновые — на 1,2%.

В России за это же время сахар подешевел на 0,8%, замедлился рост цен муку до 0,4%, а цены на подсолнечное масло оказались умеренными и прибавили только 0,2%.

В непродовольственном сегменте цены выросли на 0,6%. На общий показатель инфляции оказало влияние подорожание подакцизных товаров: цена бензина прибавила 0,9%, стоимости табачной продукции выросла на 1,7%. Высокие темпы роста цен показали строительные материалы и мебель.

Замедлился рост цен на легковые автомобили, остановился рост стоимости телевизионной и радиоаппаратуры, начали дешеветь электрические бытовые приборы.

Ura.ru напомнило, что сегодня Росстат сообщил о февральском подорожании яиц на 2,3% и снижении цен на пиво на 0,2%. В целом цены на продукты в феврале выросли на 1,22% против 1,01% в январе.