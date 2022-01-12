Назван средний размер пенсии после индексации выше инфляции

Размер пенсии неработающего пенсионера после индексации на 8,6% выше уровня инфляции в среднем составит порядка 19 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, написало РИА «Новости».

«Средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости [после индексации на 8,6%] составит в 2022 году 18 984 рубля», — сказал глава Минтруда.

В 2023 году размер пенсии составит 20 047 рублей, а в 2024-м — 21 150 рублей, добавили в ведомстве.

Президент РФ Владимир Путин в среду объявил, что страховые пенсии по старости в 2022 году проиндексируют на 8,6%, то есть выше уровня инфляции. Российский лидер поручил правительству в ближайшее время принять все необходимые решения для реализации задуманного.

В Минфине сообщили, что дополнительные расходы на индексацию пенсий в этом году составят 172,7 миллиарда рублей. В общей сложности на индексацию потратят 549,7 миллиарда рублей.

В Совете Федерации ранее сообщили, что средняя пенсия по России после индексации выше уровня инфляции вырастет примерно на 1400 рублей.