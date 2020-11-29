Назван способ заработать на банковских вкладах

Ставка на депозитных счетах в российских банках продолжает снижаться. На сегодня в среднем этот показатель остается на уровне 4,42% годовых. Многие вкладчики стали закрывать счета и вкладывать деньги в ценные бумаги, но есть альтернативный способ заработка.

В беседе с РИА «Новости» инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин предложил переложить деньги на накопительный вклад. Он также, как и депозит застрахован, но ставка по нему выше на 0,5 -1,5%. Счет открывается до востребования. Его можно пополнять или снимать с него средства в любой момент. Это его главное отличие от депозита, где на счет только капают проценты.

«Проценты по вкладам и накопительным счетам сопоставимы. Более того, в ряде случаев накопительный счет сейчас может оказаться выгоднее по доходности — скажем, на 0,5−1,5 процентного пункта», — отметил эксперт.

Бахтин предупредил, что при открытии накопительного счета нужно внимательно читать договор. Банк может выставить дополнительные условия для выплаты доходной части. К примеру, может прописать условия проведения операции по карте на определенную сумму или поддержание остатка на конец месяца. При этом банки оставляют за собой право менять уровень ставки. Она может опуститься с 5% через три месяца до 4%.

Положительный момент накопительного счета в том, что деньги с него можно снять в любой момент вместе с накопленными процентами. Отчисления туда можно делать прямо с зарплаты, установив необходимый процент.

Банки стараются держать ставки на накопительных счетах выше, чем на депозитах. Таким образом они стараются сохранить клиентов, которых разочаровали доходность их обычных вкладов. Кроме того, кредитные учреждения могут позднее предложить своим проверенным клиентам перевести средства в ценные бумаги, где доходная часть значительно выше.

Снижение ставок на валютных депозитных счетах привела к тому, что россияне стали массово забирать свои деньги из банков. Подводя итоги октября, Центробанк сообщил, что за месяц вкладчики закрыли счета на 1,15 миллиарда долларов. С начала года эта цифра достигла 13 миллиардов.